Орбан все: у Трампа может появиться новый посредник между ним и Европой

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Ткачик Олеся
У премьер-министра Италии Джорджа Мелони есть все шансы взять на себя роль посредника между Европой и США, которую ранее пытался закрепить за собой венгерский премьер Виктор Орбан, отметил в эфире Freedom аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов.
Дональд Трамп
Кроме того, он напомнил, что заявления Дональда Трампа во время предыдущей кампании и после избрания свидетельствовали о возможных сложностях в отношениях между США и Европой. Трамп акцентировал внимание на экономическом неравенстве в торговле и необходимости, чтобы Европа самостоятельно усиливала собственную безопасность, уменьшая зависимость от США.
В этом контексте, уверен аналитик, возникает потребность в посреднике, который будет помогать согласовывать позиции европейских лидеров, Еврокомиссии и новой американской администрации.
По словам Костогрызова, недавний визит Джорджи Мэлони в Соединенные Штаты выполняет две функции: способствует налаживанию сотрудничества с администрацией США и в то же время ослабляет позиции Орбана.
Кроме того, Евгений Костогризов считает, что вопросы безопасности будут оставаться главным приоритетом новой администрации США. Трамп, по его словам, и дальше будет настаивать, чтобы европейские страны увеличивали расходы на оборону и вносили большие взносы в НАТО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп провел встречу с Мэлони.
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