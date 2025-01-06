Орбан все: у Трампа может появиться новый посредник между ним и Европой

У премьер-министра Италии Джорджа Мелони есть все шансы взять на себя роль посредника между Европой и США, которую ранее пытался закрепить за собой венгерский премьер Виктор Орбан, отметил в эфире Freedom аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов.

Дональд Трамп

"Если говорить о премьер-министре Италии, то она по факту сейчас забирает своеобразную инициативу у Виктора Орбана, который был бы очень не прочь стать проводником между Европой и США", — сказал эксперт.

Кроме того, он напомнил, что заявления Дональда Трампа во время предыдущей кампании и после избрания свидетельствовали о возможных сложностях в отношениях между США и Европой. Трамп акцентировал внимание на экономическом неравенстве в торговле и необходимости, чтобы Европа самостоятельно усиливала собственную безопасность, уменьшая зависимость от США.

В этом контексте, уверен аналитик, возникает потребность в посреднике, который будет помогать согласовывать позиции европейских лидеров, Еврокомиссии и новой американской администрации.

По словам Костогрызова, недавний визит Джорджи Мэлони в Соединенные Штаты выполняет две функции: способствует налаживанию сотрудничества с администрацией США и в то же время ослабляет позиции Орбана.

“Я напомню, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан довольно долго дружит с Дональдом Трампом. Или, по крайней мере, декларирует, что дружит с ним. И вот мне кажется, что в этом аспекте встреча важна”, – дополнил аналитик.

Кроме того, Евгений Костогризов считает, что вопросы безопасности будут оставаться главным приоритетом новой администрации США. Трамп, по его словам, и дальше будет настаивать, чтобы европейские страны увеличивали расходы на оборону и вносили большие взносы в НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп провел встречу с Мэлони.



