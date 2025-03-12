Оружие снова поехало: США подтвердили возобновление помощи Украине

Военная помощь от США снова поступает в Украину. Также полностью восстановлен обмен разведывательными данными между Киевом и Вашингтоном.

США официально подтвердили возобновление поставок оружия Украине. Фото из открытых источников

Как пишет издание CNN, соответствующую информацию подтвердило неназванное американское чиновник.

В рамках пакетов, одобренных предыдущей администрацией Джо Байдена, в Украину возобновили поставки артиллерийских снарядов, противотанкового оружия и боеприпасов для систем HIMARS. Часть этого оружия находилась в Польше.

По словам собеседника издания, находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружений, также возобновили свою работу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после переговоров в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций США возобновили предоставление Украине военной помощи, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. "Имею подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", — написал Павел Палиса. Как известно, в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневную остановку огня при условии, если на перемирие согласится российская сторона.