Ошибка в эфире: бразильская телеведущая перепутала Байдена с террористом

В прямом эфире бразильского телевидения произошла курьезная ситуация: телеведущая в ходе обсуждения саммита G20 назвала президента США Джо Байдена именем террориста Усамы бен Ладена. Ошибка быстро стала вирусной в соцсетях, вызвав волну обсуждений и шуток.

Бразильская телеведущая «превратила» Байдена в бен Ладена в прямом эфире

Инцидент произошел, когда журналистка вела репортаж о встрече лидеров G20, в частности, вспоминая выступление Байдена. Однако в своем выступлении она случайно назвала его бен Ладеном. Момент был зафиксирован на видео, которое мгновенно разошлось по сети.

Зрители и пользователи соцсетей активно комментировали ситуацию. Одни восприняли это как обычную оговорку, свойственную каждому человеку, другие обвинили ведущую в непрофессионализме. В Twitter шутили, что "в истории телевидения появился новый классический момент".

Обсуждение в интернете разделилось на два лагеря. Часть пользователей поддержала телеведущую, отмечая, что ошибка произошла из-за звукового сходства имен "Байден" и "Бен Ладен". Остальные же обвинили ее в недостаточной подготовке к эфиру.

Один из пользователей Twitter написал:

"Неужели она готовилась к эфиру или просто импровизировала?"

Отметим, что Усама бен Ладен – известный организатор террористических атак 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли почти три тысячи человек. Более десяти лет он оставался одной из главных мишеней американских спецслужб. Его ликвидировали 2 мая 2011 во время спецоперации в Пакистане.