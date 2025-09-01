Осталось месяцев шесть: синяк на руке Трампа обрастает новыми подробностями

Во время встречи в Овальном кабинете Белого дома с президентом Южной Кореи Ли Чже Мэном у Дональда Трампа снова заметили заметный темный синяк на тыльной части правой руки. Большое пятно, размером примерно с половину ладони, сразу привлекло внимание журналистов и пользователей социальных сетей, вызвав новые обсуждения вокруг состояния здоровья 79-летнего президента США.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

На эту деталь обратило внимание и издание The Independent. В соцсетях часть пользователей предполагала, что появление синяка может быть связано с серьезными проблемами со здоровьем Трампа. Другие шутили, что к этому якобы причастен президент Франции Эммануэль Макрон со своим "крепким рукопожатием".

Медики объясняют, что главной причиной таких кровоподтеков является хроническая венозная недостаточность. При этом заболевании отток крови из вен рук и ног осложняется, образуется застой, в сосудах повышается давление, что приводит к отекам, болям и появлению темных пятен. Кроме того, Трамп регулярно принимает аспирин для снижения риска сердечного приступа. Этот препарат разжижает кровь и может вызывать ломкость мелких сосудов, что также проявляется кровоподтеками.

Еще одним фактором врачи называют частые рукопожатия, являющиеся неотъемлемой частью публичной жизни американского президента. Они создают дополнительную нагрузку на сосуды рук и способны вызывать появление гематом. В совокупности эти факторы объясняют происхождение подобных пятен, которые при должном уходе не представляют опасности для здоровья.

С середины 2024 года Трамп неоднократно появлялся на публике с синяками на руках, иногда пытался скрыть с помощью тонального крема. Это хорошо видно на фотографиях, где гематомы прикрывали плотным слоем косметики, отличавшейся оттенком от цвета его кожи. Однако во время последней встречи с южнокорейским лидером он не маскировал синяк, а лишь прикрывал поврежденный участок другой рукой.

Врачи Трампа неоднократно уверяли, что общее состояние его здоровья хорошее, а кровоподтеки возникают исключительно из-за постоянных рукопожатий и приема аспирина. В июле 2025 года у президента официально диагностировали хроническую венозную недостаточность — распространенное заболевание среди людей после 70 лет, не имеющее отношения к воспалению или тромбозам. Регулярные медицинские обследования, включая проверку когнитивных функций, подтвердили, что Трамп находится в хорошей форме и может выполнять свои обязанности без ограничений.

Впрочем, несмотря на официальные заявления врачей, в сети начали распространяться слухи о возможных проблемах с почками и сердцем у президента США. В частности, один из блоггеров в TikTok заявил, что загадочный синяк якобы свидетельствует о тяжелом состоянии, и даже предположил, что Трампу осталось жить около полугода. Его видео быстро распространились в TikTok и Reddit, вызвав волну обсуждений, паники и шуток. Впоследствии автор роликов признал, что он не врач, а работает физиотерапевтом, и его слова были лишь предположением.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Белый дом признал, что Трамп страдает хроническим заболеванием . Президент США Дональда Трампа диагностировал хроническую венозную недостаточность — проблему с кровообращением, после того как он заметил "незначительный отек в голенях". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, пишет NY Post.

По ее словам, президент сам инициировал, чтобы эта информация была обнародована для прозрачности. Она процитировала записку врача Трампа, в которой говорится, что после беспокойства президента относительно отека было проведено комплексное обследование.