Остановка поставки оружия Украине: союзники Трампа требуют от него наказать виновных

Среди республиканских сенаторов США растет обеспокоенность по поводу информации о том, что глава Пентагона Пит Гегсет приостановил поставки американского оружия в Украину без согласования с президентом Дональдом Трампом. Они требуют расследовать действия главы Пентагонуу. Об этом сообщает The Hill .

Дональд Трамп и Пит Гегсет (фото из открытых источников)

Заявления о возможном прекращении помощи без согласования с главнокомандующим стали предметом критики. Один из сенаторских помощников на условиях анонимности заявил, что подобные действия составляют "очевидную ошибку на многих уровнях".

"Конгресс должен детально изучить этот вопрос. Если министр обороны или члены его команды сознательно игнорировали президента, это создает серьезную проблему, требующую немедленного решения", — подчеркнул представитель Республиканской партии.

Также в заявлении подчеркивается, что ситуация вызывает тревогу не только из-за возможного отсутствия должной координации между Белым домом и Министерством обороны, но и из-за самого факта задержки поставок.

"Меня беспокоит возможность, что это не единственная пауза или что она продолжалась дольше, чем известно публично. Речь идет не о продаже стрелкового оружия куда-нибудь в глубь Африки — это Украина", — подчеркнул The Hill.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США выяснили, кто принял решение остановить помощь Украине . Министр обороны США Пит Гегсет принял решение остановить очередную партию оружия для Украины, несмотря на то, что анализ американских военных офицеров свидетельствовал: передача этой помощи не представляла угрозы обороноспособности страны. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на троих чиновников из США.

Этот шаг удивил не только Госдепартамент, но и членов Конгресса, должностных лиц Украины и союзных государств Европы. Как отмечает издание, такое решение уже в третий раз принимается лично главой Пентагона. Подобные действия имели место в феврале и мае, однако тогда они были быстро отменены.