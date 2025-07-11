Остановка поставки оружия Украине: союзники Трампа требуют от него наказать виновных

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Лиля Воробьева
Среди республиканских сенаторов США растет обеспокоенность по поводу информации о том, что глава Пентагона Пит Гегсет приостановил поставки американского оружия в Украину без согласования с президентом Дональдом Трампом. Они требуют расследовать действия главы Пентагонуу. Об этом сообщает The Hill .
Дональд Трамп и Пит Гегсет (фото из открытых источников)
Заявления о возможном прекращении помощи без согласования с главнокомандующим стали предметом критики. Один из сенаторских помощников на условиях анонимности заявил, что подобные действия составляют "очевидную ошибку на многих уровнях".
Также в заявлении подчеркивается, что ситуация вызывает тревогу не только из-за возможного отсутствия должной координации между Белым домом и Министерством обороны, но и из-за самого факта задержки поставок.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США выяснили, кто принял решение остановить помощь Украине . Министр обороны США Пит Гегсет принял решение остановить очередную партию оружия для Украины, несмотря на то, что анализ американских военных офицеров свидетельствовал: передача этой помощи не представляла угрозы обороноспособности страны. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на троих чиновников из США.Этот шаг удивил не только Госдепартамент, но и членов Конгресса, должностных лиц Украины и союзных государств Европы. Как отмечает издание, такое решение уже в третий раз принимается лично главой Пентагона. Подобные действия имели место в феврале и мае, однако тогда они были быстро отменены.