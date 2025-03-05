Остановка военной помощи Украине: в Белом доме сделали официальное заявление

Соединенные Штаты Америки временно приостановили предоставление военной помощи Украине для ее пересмотра. Вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении.

Кэролайн Левитт (фото из открытых источников)

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

"Советник по национальной безопасности сказал мне, что они приостановили или пересматривают финансирование для Украины, как вы видели, паузу в финансировании. Что касается вопросов разведки, я бы отправила вас либо в Совет национальной безопасности, либо в ЦРУ", – отметила Левитт.

Журналист спросил, рассматривается ли возможность отмены или восстановления временно прекращенной военной помощи.

В ответ пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что сейчас речь идет исключительно о паузе для пересмотра ситуации, без принятых решений по дальнейшим действиям.

"Опять же, это пауза для просмотра", — подчеркнула она.

Напомним, что "Комментарии" писали о новых подробностях о приказе Трампа остановить помощь Украине. После того, как президент США Дональд Трамп распорядился прекратить поставки оружия Украине, находившиеся в воздухе грузовые самолеты с военной помощью были вынуждены вернуться.

"Снабжение оружия и техники в Украину на этой неделе было остановлено в понедельник вечером после того, как Дональд Трамп приказал сделать паузу", – отмечается в сообщении.

По словам представителя Пентагона, приказ был отдан в то время, когда Соединенные Штаты активно опрокидывали оборудование в регион. Чиновник сообщил, что распоряжение поступило в понедельник, 3 марта, около 18:00 по местному времени. Самолеты, направлявшиеся в Украину с грузом американского оружия, были "физически развернуты" прямо в воздухе после получения приказа.