logo

BTC/USD

90349.75

ETH/USD

2244.18

LTC/USD

104.37

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

44.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Остановка военной помощи Украине: в Белом доме сделали официальное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Остановка военной помощи Украине: в Белом доме сделали официальное заявление

сша приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра говорят в Белом доме

5 марта 2025, 21:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Соединенные Штаты Америки временно приостановили предоставление военной помощи Украине для ее пересмотра. Вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении.

Остановка военной помощи Украине: в Белом доме сделали официальное заявление

Кэролайн Левитт (фото из открытых источников)

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

"Советник по национальной безопасности сказал мне, что они приостановили или пересматривают финансирование для Украины, как вы видели, паузу в финансировании. Что касается вопросов разведки, я бы отправила вас либо в Совет национальной безопасности, либо в ЦРУ", – отметила Левитт.

Журналист спросил, рассматривается ли возможность отмены или восстановления временно прекращенной военной помощи.

В ответ пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что сейчас речь идет исключительно о паузе для пересмотра ситуации, без принятых решений по дальнейшим действиям.

"Опять же, это пауза для просмотра", — подчеркнула она.

Напомним, что "Комментарии" писали о новых подробностях о приказе Трампа остановить помощь Украине. После того, как президент США Дональд Трамп распорядился прекратить поставки оружия Украине, находившиеся в воздухе грузовые самолеты с военной помощью были вынуждены вернуться.

"Снабжение оружия и техники в Украину на этой неделе было остановлено в понедельник вечером после того, как Дональд Трамп приказал сделать паузу", – отмечается в сообщении.
По словам представителя Пентагона, приказ был отдан в то время, когда Соединенные Штаты активно опрокидывали оборудование в регион. Чиновник сообщил, что распоряжение поступило в понедельник, 3 марта, около 18:00 по местному времени. Самолеты, направлявшиеся в Украину с грузом американского оружия, были "физически развернуты" прямо в воздухе после получения приказа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxbusiness.com/video/6369640091112
Теги:

Новости

Все новости