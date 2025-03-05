Остановка военной помощи Украине: в Белом доме сделали официальное заявление

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Лиля Воробьева
Соединенные Штаты Америки временно приостановили предоставление военной помощи Украине для ее пересмотра. Вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении.
Кэролайн Левитт (фото из открытых источников)
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.
Журналист спросил, рассматривается ли возможность отмены или восстановления временно прекращенной военной помощи.
В ответ пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что сейчас речь идет исключительно о паузе для пересмотра ситуации, без принятых решений по дальнейшим действиям.
Напомним, что "Комментарии" писали о новых подробностях о приказе Трампа остановить помощь Украине. После того, как президент США Дональд Трамп распорядился прекратить поставки оружия Украине, находившиеся в воздухе грузовые самолеты с военной помощью были вынуждены вернуться."Снабжение оружия и техники в Украину на этой неделе было остановлено в понедельник вечером после того, как Дональд Трамп приказал сделать паузу", – отмечается в сообщении.
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