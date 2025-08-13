Оставит ли Трамп досрочно саммит, если Путин не настроен серьезно: ответ Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему понадобится всего несколько минут встречи тет-а-тет с диктатором РФ Владимиром Путиным, чтобы понять, настроен ли тот серьезно. Однако высказывать гипотетические предположения, что Трамп может досрочно покинуть переговоры – пока неправильно. Такое заявление на брифинге сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Белый дом. Фото: из открытых источников

"Я не буду предварять никаких гипотетических предположений", — отметила спикер.

Кроме того, воздержалась представитель администрации Трампа и от вопросов о подробностях телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

"Я не хочу разглашать частные разговоры. Президент глубоко уважает все участвующие в этом конфликте стороны и пытаются его прекратить", — пояснила она.

