Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный высказал свое мнение по ситуации, которая сложилась после того, как президент США Дональд Трамп начал глобальную торговую войну.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По словам эксперта, главным последствием этого шага станет частичная изоляция США. При этом он подчеркнул, что изоляция от глобальных, в частности политических, процессов является заведомо задекларированной целью администрации Трампа.

"Дезон 'Make America Great Again' апеллирует именно к изоляционистской позиции Соединенных Штатов, которая, по мнению Трампа и его команды, на данный момент выгоднее для США, чем та мера включенности в мировые процессы — безопасные, политические, финансово-экономические, которая была до сих пор.

Эксперт считает, что такая ситуация открывает широкие возможности для роста влияния альтернативных центров, прежде всего Китая. По его словам, Пекин уже доминирует как торговый партнер во многих регионах мира и перед ним открывается шанс предложить свою альтернативу глобализации.

"Конечно, можно говорить и о том, что Трамп разрушает единство Запада. Если еще можно говорить о Западном мире как о феномене и очерченной реальности. Ведь то, что мы называли 'Западным миром', преимущественно ассоциировалось с Соединенными Штатами и их экспансией — идеологической, политической, политической. фемерные материи, как культурное родство, слова, которые используются в качестве лозунгов, таких как 'свобода' и 'демократия'.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп уничтожит Китай новыми супер-пошлинами. Американский президент Дональд Трамп, готовый ввести новые пошлины против Китая. Речь идет о новых тарифах в размере 50%. Впрочем, по его словам, новых пошлин можно избежать, если Пекин отменит пошлины против Соединенных Штатов.

"Кроме того, все переговоры с Китаем по приглашенным ими встречам с нами будут прекращены! Переговоры с другими странами, также пригласившими встречи, начнутся немедленно", — сказал он в сообщении для Truth Social.