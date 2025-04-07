От Трампа отворачиваются миллиардеры из-за «ядерной войны», которую он устроил

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Ткачик Олеся
План Дональда Трампа по введению масштабных тарифов на импорт заставляет даже его союзников из самых богатых бизнесменов США открыто выступать с критикой. Рынки обеспокоены: после объявления о новых пошлинах биржи в Азии и Европе пошли вниз, а фондовые индексы США прогнозируют дальнейшее падение.
Дональд Трамп
В частности, миллиардер и инвестор Билл Экман, ранее поддержавший кандидатуру Трампа на выборах 2024 года, заявил, что реализация тарифной политики равна "экономической ядерной войне".
Другие влиятельные бизнес-лидеры также выражают обеспокоенность. Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что новая тарифная политика может вызвать инфляцию, тормозить мировую экономику и ослабить позиции США в мире.
Свое недовольство выразил и миллиардер Стэнли Драккенмиллер, основатель инвестиционной компании Duquesne Family Office. В сообщении на X он заявил, что не поддерживает тарифы, превышающие 10%.
Даже Илон Маск, известный союзник Трампа и самый богатый человек в мире, призвал к созданию зоны свободной торговли между США и Европой.
Позицию Экмана поддержал заместитель главного экономиста Capital Economics Саймон МакАдам. Он подчеркнул: из-за непредсказуемости тарифной политики Трампа многие компании будут воздерживаться от крупных инвестиций.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет, чтобы Европа выплачивала США репарации.
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