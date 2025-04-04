Президент США Дональд Трамп может позвонить кремлевскому диктатору Владимиру Путину либо сегодня, или же на следующей неделе, об этом сообщило Politico со ссылкой на свои источник в Европе.

Путин и Трамп

"Еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных", — сообщил один из источников издания.

При этом сам Трамп заявил, что Белый дом активно ведет диалог как с Украиной, так и РФ, чтобы как можно быстрее были приняты меры для полного прекращения огня.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что окружение Трампа не советует ему звонить Путину, пока Кремль не даст согласие на полное прекращение огня на фронте.

Помимо этого, известно, что Путин активно готовится к переговорам с Трампом. Как говорят эксперты, именно поэтому он поручил своему министру обороны Андрею Белоусову собрать все доказательства "нарушения" Киевом так называемого энергетического перемирия. Что, в принципе, в РФ успешно и делают. В частности, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев любой ценой пытается сорвать диалог США и РФ, атакуя "гражданскую инфраструктуру" РФ. По ее словам, якобы теперь главной целью Украины является не победа в войне с Россией, а срыв всех договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

Как говорят эксперты, Путин собирается убеждать Трампа в том, что Россия очень хочет мира, но именно Киев нарушает все ранее принятые договоренности. То есть кремлевский диктатор хочет спровоцировать американского президента на эмоции, чтобы он принял против Украины какие-то новые шаги, который бы помогли РФ продвигаться на фронте.



