Отца Ирины Заруцкой не выпустили из Украины на похороны дочери
commentss НОВОСТИ Все новости

Отца Ирины Заруцкой не выпустили из Украины на похороны дочери

Отец убитой украинки в США не смог попрощаться с дочерью из-за закрытых в Украине границ

12 сентября 2025, 13:51
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В среду стало известно, что отец убитой в США украинки Ирины Заруцкой не смог присутствовать на ее похоронах в Шарлотте, штат Северная Каролина, из-за строгих правил, запрещающих военнообязанным мужчинам уезжать из Украины. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что Станислав Заруцкий был "опустошен" тем, что не смог отдать последнюю дань после того, как его прекрасную дочь была жестоко зарезана в поезде метро, якобы бездомным преступником Декарлосом Брауном-младшим.

Убийство Ирины в прошлом месяце, зафиксированное на жутких записях камер видеонаблюдения, вызвало шок по всей стране. Президент Дональд Трамп назвал убийство "ужасным" и намекнул, что город может стать следующим, куда будет развернута Национальная гвардия.

Было распространено возмущение тем, что эта история изначально была проигнорирована национальными либеральными СМИ, включая The New York Times, The Wall Street Journal и CNN.

Ирина, которой тогда было всего 20 лет, вынуждена была эмигрировать в США три года назад в начале войны в Украине вместе с матерью Анной и двумя братьями и сестрами, оставив своего отца Станислава в Украине, поскольку ему еще нет 60 лет и он не может уехать.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в США подозреваемый в жестоком убийстве 23-летней украинской беженцы Ирины Заруцкой впервые объяснил свои мотивы. Находящийся под стражей 34-летний Декарлос Браун заявил, что напал на женщину из-за убеждения, что она "читает его мысли".                                                                                                                                                       



