Отчет о здоровье Трампа раскрывает новые факты о болезнях президента США

По данным последнего медицинского отчета, президент США Дональд Трамп находится в отличном физическом и психическом состоянии. Этот документ стал первым подробным отчетом о здоровье Трампа за последние четыре года, а также раскрыл информацию о некоторых болезнях президента США.

Дональд Трамп. Фото: CNN

Личный врач Трампа Шон Барбабелла опубликовал на сайте Белого дома выводы о здоровье президента США, после того, как он прошел 5-часовой медосмотр.

"Президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, с крепкой сердечной, легочной, нервной системой и общей физической функцией. Президент Трамп демонстрирует превосходные когнитивные и физические функции и вполне способен исполнять обязанности верховного главнокомандующего и главы государства", — написал врач.

Трамп отреагировал на отчет врача по его здоровью и сообщил, что "находится в очень хорошей форме".

Особое внимание в отчете было уделено улучшению физических показателей президента. В частности, вес Трампа при росте 190 см составляет 101 кг, что на 10 кг меньше, чем в 2019 году. Раньше его массу тела классифицировали как клиническое ожирение. Медики также отметили, что все результаты анализов крови, включая уровень холестерина, находятся в пределах нормы.

Отчет содержит результаты комплексного неврологического обследования. Врачи не обнаружили никаких отклонений в психическом состоянии Трампа, моторных и сенсорных функциях, рефлексах, координации движений и равновесии. Трамп прошел скрининговые тесты на депрессию и генерализованное тревожное расстройство. Все результаты оказались в норме.

В документе опубликован также анамнез Трампа.

"В его истории болезни хорошо контролируемая гиперхолестеринемия, сезонная аллергия, инфекция коронавируса, хорошо контролируемая розацеа, актинический кератоз, доброкачественные невусы, дивертикулез и доброкачественный полип толстой кишки", — говорится в заявлении.

Добавлено, что президент США перенес операцию по удалению аппендикса в 11 лет, а в прошлом совершил двустороннюю операцию по удалению катаракты. Из отчета также стало известно, что в июле 2024 года президент прошел колоноскопию, во время которой у него диагностировали дивертикулярную болезнь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Дональд Трамп не употребляет алкоголь.

Также "Комментарии" писали, что Трамп после прохождения когнитивного теста сделал странное заявление.