Отец Илона Маска: сын дружил со своими "черными слугами" во время детства

Президент США Дональд Трамп назначил Маска возглавить Департамент эффективности правительства (DOGE), рабочую группу, направленную на сокращение ненужных государственных расходов, но вызвал критику из-за увольнения федеральных работников и сокращения некоторых программ.

Илон и Еррол Маски. Коллаж

Мнения Маска относительно ряда политических вопросов, включая расовую, стали предметом пристального внимания при его набеге на политику. Как высокопоставленный член администрации Трампа, он может оказать значительное влияние на проводимую президентом политику.

Однако отец Илона, Эррол Маск, в очевидно решил оправдать сына в обвинениях и рассказал The Washington Post, что Маск дружил с работавшими на его семью "черными слугами" в статье, опубликованной в четверг, в которой обсуждаются взгляды Илона на расовые вопросы.

В статье рассказывалось о том, как взгляды Илона на политические расовые вопросы изменились со временем, в частности, с ранних лет его детства во время апартеида в Южной Африке в 1970-х годах. Илон, которого когда-то считали умеренным демократом, за последние несколько лет становится все более консервативным и популярным в Республиканской партии.

"Они не занимались политическими чепухами, и мы жили в очень хорошо управляемой законопослушной стране, где вообще практически не было преступлений. На самом деле преступлений не было. У нас было несколько темнокожих слуг, которые были их друзьями", — написал Эррол в электронном письме Post, вспоминая Илона и его младшего брата.

Он также рассказал, что Илон и его братья имели чернокожих друзей и однажды посетили концерт против апартеида, чтобы продемонстрировать свое неодобрение политической и социальной системы, основанной на расовой сегрегации.

В администрации Трампа он выступал за прекращение программ разнообразия, справедливости и инклюзии (DEI). В сообщении на X Маск также назвал системный расизм против белых людей в Соединенных Штатах "тревожным".

Он также поспорил с правительством Южной Африки по решению расовых вопросов, ранее в марте обвинив его лидеров в расизме из-за закона, запрещающего Star Link работать в стране, что, по его мнению, является антибелым расизмом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что американский миллиардер Илон Маск, назначенный президентом США Дональдом Трампом на пост руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE), заявил, что его жизнь находится под угрозой.