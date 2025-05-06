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Клименко Елена
Отец Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск, высказал мнение, что мирное соглашение с Украиной должно быть таким, чтобы оно устраивало Россию. Он подчеркнул, что Россию как одно из основных мировых государств нельзя просто игнорировать. Ответные комментарии были опубликованы в СМИ, а затем активно распространены российскими пропагандистскими ресурсами.
Фото: из открытых источников
Эррол Маск отметил, что Владимир Путин, по его мнению, "пользуется определенным уважением", а его высказывания часто звучат "умно и взвешенно". Он отметил, что Путин длительное время находится у власти и его выступления, как правило, носят логичный и взвешенный характер.
Также он отметил, что на территориях, захваченных Россией, живут этнические россияне, поэтому мирное соглашение должно учитывать интересы России.
Подобные высказывания не новы для семьи Маск, поскольку Эррол ранее выражал восхищение Путиным. Также важно отметить, что отношения между Илоном и Эрролом были непростыми, и многие годы они не общались. Илон Маск неоднократно упоминал о тяжелом детстве из-за отношений с отцом.
Как уже писали "Комментарии", руководитель Департамента эффективности правительства миллиардер (DOGE) Илон Маск дал понять, что больше не будет работать в администрации Дональда Трампа. Об этом пишет CNBC.
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