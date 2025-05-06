Отец Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск, высказал мнение, что мирное соглашение с Украиной должно быть таким, чтобы оно устраивало Россию. Он подчеркнул, что Россию как одно из основных мировых государств нельзя просто игнорировать. Ответные комментарии были опубликованы в СМИ, а затем активно распространены российскими пропагандистскими ресурсами.

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Эррол Маск отметил, что Владимир Путин, по его мнению, "пользуется определенным уважением", а его высказывания часто звучат "умно и взвешенно". Он отметил, что Путин длительное время находится у власти и его выступления, как правило, носят логичный и взвешенный характер.

"Очевидно, что он действует в пользу России, которая на протяжении веков оказала значительное влияние на мировую историю. Когда Россия добивается успехов, их сразу начинают внимательно воспринимать", — подчеркнул Маск.

Также он отметил, что на территориях, захваченных Россией, живут этнические россияне, поэтому мирное соглашение должно учитывать интересы России.

"В Украине, где у Путина серьезные опасения, действительно проживают этнические россияне. Очевидно, что за событиями стоит больше, чем то, что подают в СМИ. Нам необходимо найти такое соглашение, которое устроит не только Путина, но и Россию", — заявил Эррол Маск.

Подобные высказывания не новы для семьи Маск, поскольку Эррол ранее выражал восхищение Путиным. Также важно отметить, что отношения между Илоном и Эрролом были непростыми, и многие годы они не общались. Илон Маск неоднократно упоминал о тяжелом детстве из-за отношений с отцом.

Как уже писали "Комментарии", руководитель Департамента эффективности правительства миллиардер (DOGE) Илон Маск дал понять, что больше не будет работать в администрации Дональда Трампа. Об этом пишет CNBC.