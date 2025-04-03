Отец Маска заявил, что его семья увлекается Путиным и назвал причины

Интересно, что Эррол Маск, отец Илона Маска, высказал такие неоднозначные взгляды на Путина. Его слова в интервью BBC о том, что его семья "увлекается" российским диктатором, вызвали резонанс.

Эррол Маск (фото из открытых источников)

На вопрос журналистки о мнениях Илона Маска относительно Путина, Маск-старший ответил:

"Как семья, мы безусловно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи – он говорит логические вещи. Очень трудно не испытывать восторга к господину Путину."

По его словам, такие же взгляды имеет и сам Илон Маск.

"Мы все одинаковы, мы все так думаем. Вот эта вся риторика – не доверяйте этому человеку – все эти люди пытаются убедить вас в том, что вы не должны доверять словам Путина", – сказал он.

В то же время, когда журналистка напомнила, что именно Путин начал войну в Украине, Маск-старший заявил, что "только со временем люди узнают, кто ее на самом деле начал".

Это не первый случай, когда семья Маск попадает в политические споры. Сам Илон Маск неоднократно делал заявления по Украине, которые вызвали неоднозначную реакцию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск громко провалил задачу от Трампа . Белый дом решительно опровергает информацию о том, что Илон Маск якобы покинет Департамент правительственной эффективности (DOGE) "в ближайшие недели". Издание Politico, ссылаясь на четыре анонимных источника, близких к администрации Дональда Трампа, сообщило, что президент США и Маск "решили", что 53-летний миллиардер вскоре отойдет на второстепенную роль и вернется к управлению своими компаниями.