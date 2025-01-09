Откажется ли Трамп от Украины: премьер Италии сделала заявление после встречи с ним

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони выразила уверенность, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет защищать интересы западных стран и продолжит поддерживать Украину.

Джорджия Мэлони (фото из открытых источников)

Такое заявление она сделала во время своей ежегодной пресс-конференции, о чем сообщает агентство Reuters. По мнению Мэлони, заставить Россию начать переговоры возможно только тогда, когда она окажется в затруднительном положении.

"Я не ожидаю ухода США от Украины. Трамп обладает способностью балансировать между дипломатией и сдерживанием, и я прогнозирую, что так будет и в этот раз", — отметила премьер.

Джорджия Мэлони считается одним из самых приближенных к Трампу европейских лидеров. Ее поклонники надеются, что она будет играть роль "моста" между Вашингтоном и Европой, способствуя сохранению трансатлантического единства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп круто изменил обещание по поводу войны в Украине. Новоизбранный президент США Дональд Трамп сменил свое предвыборное обещание завершить войну в Украине "за 24 часа" на то, что он остановит войну через несколько месяцев после своей инаугурации. При этом европейские лидеры считают, что такие заявления говорят о том, что администрация Трампа все же не отказалась от того, чтобы поддерживать Украину. В частности, как сообщает Financial Times, два европейских чиновника отметили, что команда Трампа пока не имеет четкого плана по завершению войны. По их словам, США, вероятно, продолжат поддерживать Киев после инаугурации президента 20 января.

Он добавил, что администрация Трампа опасается сравнений потенциального урегулирования конфликта с хаотическим выводом американских войск из Афганистана в 2021 году. В настоящее время европейские лидеры активно убеждают Трампа и его команду, что военная помощь Украине необходима для усиления позиций Киева на переговорах. Это должно заставить Россию сесть за стол переговоров, считают европейские чиновники.

