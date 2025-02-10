Трамп может восстановить с новой силой помощь США для Украины

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что заявление президента США Дональда Трампа о редкоземельных металлах следует оценивать как возможную гарантию поставок оружия для Украины в будущем, ведь Путин может не пойти на переговоры для окончания войны.

Редкоземельные металлы

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" оценил возможность переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, в Кремле, по всей видимости, не пойдут на переговоры.

"О чем Трамп может просить Путина? Возможно, чтобы Путин согласился на перемирие, чтобы провести в Украине выборы… Трамп будет убеждать Путина, что это в его интересах, потому что с новым президентом Украины Путину договориться будет легче. Однако... Путин вообще может не стремиться ничего подписывать". — считает Потников.

Политический обозреватель отмечает, что даже после возможной смены власти в Украине Путин все равно не будет заканчивать войну. Поэтому Трамп будет оказывать давление на экономику РФ, а также оказывать военную помощь Украине для истощения России. Однако президент США должен объяснить, почему раньше приостанавливал помощь, и здесь, по мнению Портникова, возникает история с редкоземельными металлами.

"Это может быть оправданием для его поклонников, чтобы объяснить, почему США помогают Украине. Мол, Байден, раздавал деньги бесплатно, а Трамп стремится получить миллиарды в обмен на помощь Украине", — считает Портников.

По его словам, для организации всего процесса по добыче редкоземельных металлов в Украине следует выиграть войну. Кроме того, обеспечить безопасность и провести геологическую разведку. Весь процесс по инвестициям в Украину для начала добычи может занять 10-15 лет. Как указывает Портников, это большая "дипломатическая победа президента Зеленского", который показал план Байдена, Гаррис и Трампу, и заставив вызвать к нему интерес у последнего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Портникова, который пояснил, что делать, чтобы Украина не осуществила капитуляцию.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин хочет "продать" Трампу на переговорах по Украине.