Отношения США и Украины могут улучшиться: с чем наконец-то определился Зеленский

Фактически без должного внимания осталась новость о том, что президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении эксвицеппремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной послом Украины в Соединенных Штатах. Почему это важно и может ли повлиять на улучшение наших отношений с США? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Ольга Стефанишина. Фото: из открытых источников

Стефанишина уже доказала, что может быть эффективной

Политолог Вадим Денисенко говорит, что пауза с назначением Ольга Стефанишиной неприлично долго затянулась. По независимым от Оксаны Маркаровой причинам произошло то, что произошло и полгода назад наш посол попала в предвыборный конфликт между республиканцами и демократами.

"Два месяца назад Украина официально предложила трех кандидатов на посла в США, время шло, а решения не было. То, что мы получили нового посла – это безусловно плюс, потому что нам необходимо иметь человека в Вашингтоне, который должен возглавить постоянный диалог с теми, кто влияет на принятие решений. Слово постоянное главное, потому что в последнее время наша американская дипломатия напоминала кавалерийские наскоки. Есть проблема – высылаем десант. Решили проблему – снова ждем", – отметил политолог.

Что касается того, какие главные проблемы могут быть у Стефанишиной, то эксперт говорит, что, прежде всего, внутренние. Вадим Денисенко прогнозирует, что в ближайшие дни мы увидим ряд публикаций по разряду "Фейсбук судов". Вторая проблема – какой уровень самостоятельности получил новый посол. Это основа того, насколько эффективной будет Стефанишина. А то, что она может быть эффективна, она это уже показывала. В конце концов она работала более 13 лет в сфере международного права и непосредственно на высших государственных должностях по сотрудничеству с ЕС. И за это время получил ряд важных контактов, которые в том числе сработают и в США.

"И, наконец, третья, пока теоретическая проблема – мы, похоже, входим в период определенных пертурбаций в МИД – визит Кислицы, а не Сибиги в Вашингтон это наглядно. Очень важно, чтобы эти кулуарные игры не вышли за пределы кабинетов Банковой и Михайловской", – подытожил политолог.

Работать с администрацией Трампа Стефанишиной будет очень непросто

Политический эксперт Владимир Фесенко отметил, что в последнее время были какие-то непонятные слухи, возможно даже и определенные интриги относительно того, что Ольгу Стефанишину якобы могут не назначить на эту должность. При этом ссылались на то, что она не присутствовала на переговорах в Вашингтоне 18 августа. Но на тот момент еще не была завершена процедура ее назначения. Еще не было агремана (согласия на назначение) со стороны американцев. Обязанности посла Украины в США выполняла на тот момент Оксана Маркарова.

"Конечно, не могло быть на переговорах двух послов Украины одновременно, это противоречило бы всем дипломатическим канонам и правилам. Но из этой ситуации сделали искусственную сенсацию. Для украинской политики, к сожалению, это почти обычная история. Хорошо, что в этой не совсем чистой теме наконец-то поставили точку", – отметил эксперт.

Владимир Фесенко отметил, что Ольга Стефанишина очень много сделала в должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, особенно последние три года, когда произошел наш рывок в продвижении к членству в ЕС.

"Многие положительные отзывы о ее работе я слышал от европейских дипломатов, работающих в Киеве. Теперь перед ней новое испытание. Американское направление сегодня для нас является ключевым, и в контексте переговоров о завершении российско-украинской войны, а также для поддержки и развития нашего партнерства с США. Сейчас в отношениях с США активно сотрудничаем с европейскими партнерами. И здесь опыт работы Стефанишиной с европейцами как раз пригодится. Работать с администрацией Трампа будет очень сложно. Поэтому пожелаем Ольге успеха на ее новом, очень ответственном поприще", – констатировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин снова почувствует силу: на Западе узнали, что произойдет на большом военном параде Китая.



