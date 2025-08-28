Отношения США и Украины могут улучшиться: с чем наконец-то определился Зеленский

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Фактически без должного внимания осталась новость о том, что президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении эксвицеппремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной послом Украины в Соединенных Штатах. Почему это важно и может ли повлиять на улучшение наших отношений с США? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Ольга Стефанишина. Фото: из открытых источников
Политолог Вадим Денисенко говорит, что пауза с назначением Ольга Стефанишиной неприлично долго затянулась. По независимым от Оксаны Маркаровой причинам произошло то, что произошло и полгода назад наш посол попала в предвыборный конфликт между республиканцами и демократами.
Что касается того, какие главные проблемы могут быть у Стефанишиной, то эксперт говорит, что, прежде всего, внутренние. Вадим Денисенко прогнозирует, что в ближайшие дни мы увидим ряд публикаций по разряду "Фейсбук судов". Вторая проблема – какой уровень самостоятельности получил новый посол. Это основа того, насколько эффективной будет Стефанишина. А то, что она может быть эффективна, она это уже показывала. В конце концов она работала более 13 лет в сфере международного права и непосредственно на высших государственных должностях по сотрудничеству с ЕС. И за это время получил ряд важных контактов, которые в том числе сработают и в США.
Политический эксперт Владимир Фесенко отметил, что в последнее время были какие-то непонятные слухи, возможно даже и определенные интриги относительно того, что Ольгу Стефанишину якобы могут не назначить на эту должность. При этом ссылались на то, что она не присутствовала на переговорах в Вашингтоне 18 августа. Но на тот момент еще не была завершена процедура ее назначения. Еще не было агремана (согласия на назначение) со стороны американцев. Обязанности посла Украины в США выполняла на тот момент Оксана Маркарова.
Владимир Фесенко отметил, что Ольга Стефанишина очень много сделала в должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, особенно последние три года, когда произошел наш рывок в продвижении к членству в ЕС.
Читайте на портале "Комментарии" — Путин снова почувствует силу: на Западе узнали, что произойдет на большом военном параде Китая.