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Отправки F-16 в Украину незамедлительно: сенаторы США от обеих партий ждут решения Пентагона

Сенаторы США считают, что поставки F-16 в Украину могут кардинально изменить ситуацию на поле боя

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Группа сенаторов, как от Республиканской, так и Демократической партий давит на главу Пентагона, требуя перестать откладывать вопрос и предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом, как пишет "Politico", говорится в письме восьми сенаторов к министру обороны Ллойду Остину.

Отправки F-16 в Украину незамедлительно: сенаторы США от обеих партий ждут решения Пентагона

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

В своем обращении к Остину сенаторы отмечают, что полномасштабная война России против Украины продолжается уже второй год и только предоставление Украине современной авиации может дать Киеву преимущество на поле боя. 


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Свои доводы о необходимости предоставления Украине истребителей сенаторы объясняют тем, что они провели консультации с лидерами стран, которые поддерживают Украину, также было много встреч и дискуссий на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В итоге, после ряда встреч стало очевидным, подчеркивают сенаторы, что Украина очень сильно нуждается в современных американских истребителях. 

"Это была бы значительная помощь, которая могла бы изменить правила игры на поле боя", – отмечают сенаторы в письме.

Уже до конца недели сенаторы ждут от Остина подробный отчет того, что необходимо для передачи Украине истребителей и как запустить процесс передачи.                                                                                                                                                                                                                                        

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Источник: https://www.politico.com/
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