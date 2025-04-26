Ответ Путину с его Орешником: испытание какого оружия провели США

США провели очередные испытания гиперзвуковой ракеты наземного базирования Dark Eagle, которую по праву называют одним из ключевых элементов американской программы по созданию гиперзвукового оружия нового поколения. Об этом сообщает South China Morning Post.

Гиперзвуковая ракета наземного базирования Dark Eagle. Фото из открытых источников

Запуск осуществили с площадки Space Launch Complex 46 (SLC-46), которая расположена на Базе Космических сил США на мысе Канаверал (Флорида). В Пентагоне не стали скрывать проведение пуска, однако, ожидаемо, отказались от предоставления каких-либо деталей.

"Объединенная группа правительственных, научных и промышленных партнеров провела испытания по поручению Минобороны на полигоне на базе Космических сил на мысе Канаверал", — говорится в официальном заявлении.

По данным, которые уж есть в открытом доступе, Dark Eagle называют гиперзвуковой ракетой класса "земля – земля" большой дальности. Ее основное предназначение – это поражение стратегически важных объектов. Разработчик комплекса – американская компания Lockheed Martin.

Ракета имеет довольно впечатляющие характеристики. Она развивает скорость М=5 (более 6100 км/ч) и может поражать цели на дальности примерно 2700 км. Стоимость единицы оценивается в 41 млн долларов.

На сегодняшний день Dark Eagle – не единственная гиперзвуковая ракета, которую разрабатывают США. Известно, например, что американские ученые стоит у истоков создания гиперзвуковое оружие воздушного базирования.

В прошлом году был представлен проект многоцелевой гиперзвуковой ракеты под названием Mako, которая предназначена для истребителя пятого поколения F-35.

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