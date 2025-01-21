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Марьян Ощановский
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отреагировал на инаугурационное заявление Дональда Трампа о намерении "вернуть" США Панамский канал.
Панама не готова отдать канал США. Фото из открытых источников
Хосе Рауль Мулино заявил, что канал останется под контролем Панамы.
Он подчеркнул, что руководство ни одной другой страны мира не вмешивается в работу его администрации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский часто описывает Дональда Трампа как сильного человека, чем пытается понравиться новому президенту США. "Зеленский должен хотя бы попытаться привлечь Трампа на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Украины, которая в огромной степени зависит от американской поддержки. Зеленский столкнулся с выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед Путиным. Лесть — это небольшая цена за лучший результат", — подчеркнула Джоанна Хоса.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что война РФ против Украины могла закончиться в конце 2022 года, пишет издание New York Times. По информации издания, в конце 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Украине извлечь выгоду из завоеваний на поле боя и пойти на мирные переговоры с РФ. "Блинкен настоял, чтобы борьба продолжалась. Главный дипломат США часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину", — пишет NYT.
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