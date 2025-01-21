Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отреагировал на инаугурационное заявление Дональда Трампа о намерении "вернуть" США Панамский канал.

Панама не готова отдать канал США. Фото из открытых источников

Хосе Рауль Мулино заявил, что канал останется под контролем Панамы.

"От имени народа Панамы я должен целиком и полностью отвергнуть слова президента США Дональда Трампа о Панамском канале из его инаугурационной речи. Я повторяю: канал находится и останется под контролем Панамы и ее администрации", — заявил страны Хосе Рауль Мулино.

Он подчеркнул, что руководство ни одной другой страны мира не вмешивается в работу его администрации.

"Канал не находился в чьей-то концессии. Борьба закончилась в 1999 году. В течение следующих 25 лет мы непрерывно осуществляли руководство каналом, развивая его на благо торговли и всего мира, в том числе и США. Право собственности на Панамский канал останется за Панамой", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский часто описывает Дональда Трампа как сильного человека, чем пытается понравиться новому президенту США. "Зеленский должен хотя бы попытаться привлечь Трампа на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Украины, которая в огромной степени зависит от американской поддержки. Зеленский столкнулся с выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед Путиным. Лесть — это небольшая цена за лучший результат", — подчеркнула Джоанна Хоса.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что война РФ против Украины могла закончиться в конце 2022 года, пишет издание New York Times. По информации издания, в конце 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Украине извлечь выгоду из завоеваний на поле боя и пойти на мирные переговоры с РФ. "Блинкен настоял, чтобы борьба продолжалась. Главный дипломат США часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину", — пишет NYT.

