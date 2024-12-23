Панама ответила на территориальные угрозы Трампа

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Панамского канала под контроль Соединенных Штатов. Это заявление стало ответом на слова Трампа, который подверг критике Панаму за высокие сборы за использование канала и намекнул на вмешательство Китая в его управление.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

21 декабря Дональд Трамп заявил, что США имеют право вернуть контроль над Панамским каналом, если Панама нарушит условия договора 1977 года, согласно которому Штаты передали управление каналом Панаме в 1999 году.

"Если моральные и правовые принципы этого щедрого жеста пожертвования не будут соблюдены, мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме, без вопросов", — написал Трамп в Truth Social.

Он заявил, что Панама взимает слишком высокие сборы за использование канала. Кроме того, Трамп предположил, что Китай оказал влияние на управление этим маршрутом, и заверил, что "никогда не позволит ему попасть в чужие руки".

В ответ президент Панамы Хосе Рауль Мулино выступил с решительным заявлением, которое транслировалось по телевидению.

"Хочу ясно заявить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему зон принадлежит Панаме и таким останется. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению", — ответил Мулино.

Он также заверил, что управление каналом не зависит от какого-либо другого государства, включая Китай, Европейский Союз или США. Также Мулино добавил, что "как панамец, я категорически отвергаю любые заявления, фальсифицирующие реальность".

Трамп сразу отреагировал на заявление Мулино, оставив неоднозначное сообщение в Truth Social: "Мы узнаем позже!". В следующем сообщении Трамп опубликовал флаг США над каналом и подписал сообщение текстом: "Добро пожаловать на канал Соединенных Штатов!"

Панамский канал, протяженностью около 80 км, был завершен США в 1914 году. Согласно соглашению 1977 года, контроль над каналом перешел Панаме в 1999 году. Сегодня канал является одной из ключевых транспортных артерий в мире, приносящей значительные доходы. В прошлом финансовом году Панама заработала рекордные 4,9 млрд долларов от его использования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не впервые выражает территориальные претензии, сопровождаемые экономическим шантажом. К примеру, он предлагал Канаде и Мексике войти в состав США, а также заявлял, что Соединенные Штаты хотят взять во владение самый большой остров мира.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп может предложить Путину в обмен на окончание войны в Украине.