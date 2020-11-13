Папа Римский Франциск благословил Джо Байдена на пост президента США. Произошло это во время телефонных переговоров понтифика и будущего президента. Данную информацию предоставило издание Голос Америки.

Фото: Голос Америки

Также Папа Римский обратил внимание Байдена на проблемы, с которыми нужно бороться демократу. Прежде всего это климатические проблемы, мигрантский кризис и бедность граждан.



В свою очередь Байден выразил желание сотрудничать с Папой, чтобы продвигать веру и равенство в своей стране.

Заметим, что Джо Байден — второй католик, избранный президентом США. Первым был демократ Джон Кеннеди, который победил в Белом доме в 1960 году.

Напомним, что официальных результатов выборов еще нет, но демократа уже успели поздравить главы многих стран.

Сайт "Комментарии" напоминает, что Папа Римский Франциск пообещал искоренить сексуальные отклонения в священников. Он сделал это заявление после независимого расследования, в котором говорилось, что Римско-католическая церковь на протяжении десятилетий изменяла своим моральным целям, защищая тех, кто подвергал детей сексуальному насилию.













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