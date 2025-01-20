Папа Римский назвал план Трампа "позором": это не способ решения проблем

Папа Римский Франциск подверг критике одно из приоритетных направлений политики избранного президента США Дональда Трампа. По словам лидера католиков, планы Трампа по массовой депортации иммигрантов являются "позорным" поступком.

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Папа Римский выступил на популярном итальянском ток-шоу Che Tempo Che Fa, где рассказал, что послал поздравительную телеграмму для Дональда Трампа.

"Я надеюсь, что под вашим руководством американский народ будет преуспевать и всегда будет стремиться построить более справедливое общество, где нет места для ненависти, дискриминации или исключения", — говорится в телеграмме Трампу.

Во время шоу первого латиноамериканского папу в истории спросили об обещаниях администрации Трампа по поводу депортаций из США. Франциск резко негативно отозвался на такие шаги.

"Если это правда, это будет позором, потому что это заставляет бедных несчастных, которые ничего не имеют, платить за проблемы других. Этого не будет! Это не способ решения проблем. Так дела не решаются", — подчеркнул Папа Римский.

После победы на выборах Трамп обещал осуществить массовые депортации и пообещал в первый день после инаугурации выдать ряд приказов изменить иммиграционную политику.

Во время его первой президентской кампании в 2016 году Франциска спросили о планах Трампа построить стену вдоль границы США и Мексики. Тогда Папа Римский ответил, что каждый, строящий стену, чтобы не допустить мигрантов, является "не христианином".

Ранее портал "Комментарии" сообщал об утечке инаугурационной речи Трампа: что скажет президент США.

Также "Комментарии" писали о том, что переговоры Трампа и Путина могут состояться до 1 февраля.