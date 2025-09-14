logo

Парень убитой украинки в США впервые высказался о ее смерти

Стас Никулица впервые высказался о гибели своей девушки Ирины Заруцкой в США.

14 сентября 2025, 10:55
Парень погибшей 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой впервые прокомментировал ее трагическую смерть в США. Стас Никулица, которого называют "спутником жизни" украинки, поделился своим горем, а также репостив возмущенные комментарии, в которых задавал вопрос, почему подозреваемого в убийстве Декарлоса Брауна вообще выпустили на улицу.

Парень убитой украинки в США впервые высказался о ее смерти

Ирина Заруцкая и ее парень Стас Никулица

Стас Никулица публиковал в Instagram серию фотографий вместе со своей убитой девушкой Ириной Заруцкой. На одной из фотографий пара сидит у озера, обнимает друг друга и обменивается нежными взглядами. На других кадрах видно, как Ирина смеется во время отдыха с семьей и собакой, а ее парень нежно обнимает ее.

Парень убитой украинки в США впервые высказался о ее смерти - фото 2

Ирина Заруцкая и ее парень Стас Никулица

Парень убитой украинки в США впервые высказался о ее смерти - фото 3

Ирина Заруцкая и ее парень Стас Никулица

В знак скорби Никулица добавил в профиль смайлики разбитого сердца и гриба – символа, который имел особое значение для пары. Мемориал Ирины был украшен наклейками в форме грибов и красным подсвечником в виде мухомора.

Парень убитой украинки в США впервые высказался о ее смерти - фото 4

Мемориал Ирине Заруцкой

Стас Никулица также распространил видео с камер наблюдения места трагедии и выражал возмущение пассажиров, которые были рядом во время нападения на украинку, однако не только не вмешались, но и не помогли Ирине Заруцкой после полученных травм.

Парень убитой украинки в США впервые высказался о ее смерти - фото 5

Отсутствие реакции пассажиров поезда после нападения на Ирину Заруцкую

Парень девушки также подверг критике и решение магистрата Северной Каролины Терезы Стокс, которая семь месяцев назад освободила из-под стражи подозреваемого в убийстве украинки Декарлоса Брауна.

Парень убитой украинки в США впервые высказался о ее смерти - фото 6

Парень Заруцкой критикует судью, выпустившую на улицу Брауна

Напомним, что убийство Ирины Заруцкой произошло 22 августа на станции легкорельсового транспорта в районе Саут-Энд города Шарлотт. По данным полиции и записей камер наблюдения, Декарлос Браун сел позади Ирины, а через несколько минут достал карманный нож и трижды ударил ее в шею. Украинка потеряла сознание и умерла на месте. Мужчину задержали на следующей станции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стала известна причина убийства украинки в США. Декарлос Браун объяснил свое решение.

Также "Комментарии" писали, что отца Ирины Заруцкой не выпустили из Украины на похороны дочери.



