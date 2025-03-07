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Партия Трампа требует от него восстановить помощь и разведданные для Украины

Некоторые республиканцы видят подрыв мирных переговоров, если США не возобновят военную помощь Украине.

7 марта 2025, 17:44
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Slava Kot

Республиканцы начинают просить Трампа изменить свое решение по остановке военной помощи и обмену данными разведки. Они предупреждают президента США, что длительная пауза в помощи Украине будет иметь пагубные последствия на войне.

Партия Трампа требует от него восстановить помощь и разведданные для Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Некоторые республиканцы считают, что Трамп действительно имеет право на временное прекращение помощи Украине в поставках оружия. По их словам, президент США в таком случае может оказывать давление на союзников по НАТО, чтобы они увеличили свои взносы, а также создать окно для переговоров по мирному соглашению с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Но они предупреждают, что слишком длительное прекращение поступления оружия и боеприпасов в Украину может оказать разрушительное влияние на боеспособность Украины, что подорвет ее рычаги влияния на переговоры с Россией", — пишет The Hill.

Кроме того, республиканцы настаивают на немедленном возобновлении обмена разведданными, ведь, таким образом, США лишат Украину критически важной информации на поле боя.

"Это забота об украинском народе. Меня больше волнует то, как к этому относятся люди на поле боя. Это может быть полезно Путину. Я думаю, что это плохая оптика. Я знаю, что людям в Украине тяжело. Я был там две недели назад", — сказал сенатор-республиканец Том Тиллис.

Подобную позицию также высказала глава Комитета по ассигнованиям Сената Сюзан Коллинз. По ее словам, США не должны останавливать помощь Украине, ведь "украинцы проливают кровь" в этот "переломный" момент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава разведки США объяснила, почему Трамп остановил военную помощь Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде увидели положительный эффект от шокирующих действий Трампа.



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Источник: https://thehill.com/homenews/senate/5181289-trump-ukraine-military-aid-intelligence-pause-republicans/
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