Пазл сложился: для чего на самом деле Трамп перенес свой дедлайн с начала сентября на 8 августа

Анонсируя переговоры между США и РФ на Аляске 15 августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным для него является "долгожданной". О санкциях уже не идет и сам факт встречи с Путиным для президента США теперь желаемое событие. Об этом рассказывает политолог Владимир Горбач.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, возникает только вопрос, когда именно Аляска стала "нейтральной территорией" или она будет предложена на территориальный обмен, о котором уже намекнул сам Трамп?

"Это лучшее место для Путина, чтобы акцентировать внимание на совместной разработке ресурсов Севера и эксплуатации Северного морского коридора. Не удивлюсь, если окажется, что он сам предложил Трампу. А тот проглотил наживку и держится на крючке", – отметил политолог.

Владимир Горбач добавляет, теперь становится понятным, ради чего Трамп переносил дедлайн своего ультиматума с начала сентября на 8 августа. На самом деле была цель – все это проверить, пока Конгресс будет находиться в отпуске.

