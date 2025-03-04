Пентагон опроверг информацию о том, что министр обороны Пит Хегсет отдал приказ прекратить наступательные кибероперации против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Пит Хегсет

Заявляется, что Хегсет не отменял и не откладывал никаких киберопераций, направленных против злонамеренных российских целей, и не было никакого распоряжения по этому приоритету, сказал чиновник, которому предоставили анонимность для обсуждения внутренних решений. По словам высокопоставленного чиновника обороны, Пит Хегсет приказал прекратить наступательные кибероперации против России.

Отказ поступил после того, как The Record, издание по кибербезопасности, сообщило, что Хегсет приказал киберкомандованию США отказаться от всех планов против России, включая наступательные цифровые действия. За этой историей последовали Washington Post и New York Times, добавившие собственные подтверждения от неназванных официальных лиц.

Сообщенная остановка вызвала гневную реакцию демократов, в том числе лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера, заявившего, что администрация Трампа предоставляет "свободный доступ, поскольку Россия продолжает запускать кибероперации и атаки программ-вымогателей против критической американской инфраструктуры".

В сообщениях об остановке говорится, что это произошло до того, как Трамп и Зеленский открыто столкнулись в Овальном кабинете в пятницу. Это было охарактеризовано как попытка вынудить Россию согласиться на переговоры о прекращении конфликта в Украине.

Киберкомандование США наблюдает за 135 командами "кибернетических миссий" или "подразделением действий", сообщает командование на своем веб-сайте. Подразделения, участвующие в наступательных операциях, – это группы кибербоев.

Кроме того, портал "Комментарии" писал, что Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, пока Трамп не определит, что лидеры страны демонстрируют добросовестную преданность миру, по словам высокопоставленного чиновника Министерства обороны, пожелавшего остаться неизвестным при обсуждении частных обсуждений.

Чиновник сказал, что все военное оборудование США, которое сейчас не находится в Украине, будет приостановлено, включая оружие, находящееся транзитом на самолетах и кораблях или ожидаемое в транзитных зонах в Польше.