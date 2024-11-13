Пентагон отреагировал на "план Трампа" создать буферную зону в Украине

В Министерстве обороны США воздержались от озвучивания официальной позиции относительно возможных намерений новоизбранного президента Дональда Трампа создать буферную зону в Украине. Соединенные Штаты нацелены на продолжение поддержки Украины в ее защите от российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Пентагона Пэт Райдер.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам относительно следующей администрации. Как я отмечал ранее, мы очень сосредоточены на текущей ситуации и частом общении с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для защиты от российской агрессии", — заявил спикер.

Чиновника также спросили, обеспокоен ли министр обороны Ллойд Остин потенциальными изменениями, которые могут повлиять на наследие администрации Джо Байдена. В то же время пресс-секретарь акценитировал внимание прессы на важности украинской безопасности как для США, так и для Европы.

"Министр Остин много раз говорил о том, что Украина имеет значение, и что безопасность Украины важна не только для Европы, но и для Соединенных Штатов", — подчеркнул Райдер.

Он также отметил, что двухпартийная поддержка Украины остается мощной, а США будут продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами. Именно поэтому официальный Вашингтон, как и прежде, сконцентрирован на достижении поставленной задачи – помочь украинскому народу защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может предвещать будущее, нынешняя администрация не намерена спекулировать или вдаваться в гипотетику, резюмировал представитель Пентагона.

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