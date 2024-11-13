Пентагон отреагировал на "план Трампа" создать буферную зону в Украине

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Кравцев Сергей
В Министерстве обороны США воздержались от озвучивания официальной позиции относительно возможных намерений новоизбранного президента Дональда Трампа создать буферную зону в Украине. Соединенные Штаты нацелены на продолжение поддержки Украины в ее защите от российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Пентагона Пэт Райдер.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Чиновника также спросили, обеспокоен ли министр обороны Ллойд Остин потенциальными изменениями, которые могут повлиять на наследие администрации Джо Байдена. В то же время пресс-секретарь акценитировал внимание прессы на важности украинской безопасности как для США, так и для Европы.
Он также отметил, что двухпартийная поддержка Украины остается мощной, а США будут продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами. Именно поэтому официальный Вашингтон, как и прежде, сконцентрирован на достижении поставленной задачи – помочь украинскому народу защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может предвещать будущее, нынешняя администрация не намерена спекулировать или вдаваться в гипотетику, резюмировал представитель Пентагона.
Читайте также на портале "Комментарии" — после победы Дональда Трампа на выборах президента США западная пресса запестрила разного рода мирными планами окончания или замораживания войны в Украине. Зачем делаются такие вбросы? И могут ли они иметь что-нибудь общее с реальностью, учитывая ситуацию на поле боя? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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