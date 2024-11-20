Пентагон ответил на ядерные угрозы Путина

Пресс-секретарь минобороны США Сабрина Сингх отреагировала на изменение ядерной доктрины России, которую подписал Владимир Путин сразу после информации о разрешении для Украины применять ракеты ATACMS для ударов по территории России.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх. Фото из открытых источников

Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне прокомментировала новую ядерную доктрину РФ и угрозы от руководства России относительно возможности применения ядерного оружия.

"Мы не удивлены обновлением Россией своей ядерной доктрины. Это то, о чем они сигнализировали... Это та самая безответственная риторика, которую мы видели раньше и которую мы наблюдали откровенно в течение последних двух лет", — сказала Сингх и добавила, что в настоящее время США не видят подготовки России к использованию ядерного оружия.

На вопрос относительно информации о решении Байдена снять ограничения для Украины на использование ракет ATACMS, представитель Пентагона отметила, что пока не может публично об этом сообщать или подтверждать, однако добавила, что именно Россия стала страной, усиливающей эскалацию на войне.

"Стороной, которая продолжает эскалацию этой войны, является Россия. Привлечение другой иностранной страны на поле боя, привлечение в бой более 11 000 солдат КНДР — это эскалационное действие... Итак, то, что мы делаем, это то, что мы делали изначально, это обеспечение того, чтобы у Украины было то, что ей нужно", — сказала Сингх.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО ответил на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который отреагировал на применение Украиной ракет ATACMS и начал пугать ядерным оружием.