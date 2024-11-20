Пентагон подтвердил передачу опасного оружия Украине: оно запрещено в 160 странах

Издание Washington Post сообщило, что президент США Джо Байден принял решение передать Украине противопехотные мины. Эту информацию подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин и объяснил изменение позиции США относительно передачи спорного вооружения новой тактикой России.

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото из открытых источников

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Лаос заявил, что Байден впервые согласовал отправку Украине противопехотные мины. По его словам, решение принято из-за смены тактики России на фронте.

"Поскольку россияне были так неудачны в своей борьбе, они несколько изменили свою тактику. Они уже не идут техникой. Они используют человеческие ресурсы, которые способны приближаться и делать что-то, чтобы проложить путь для военной техники", — сказал Остин, указывая на постоянные мясные штурмы россиян.

По его словам, Украина нуждается "в вещах, которые могут помочь замедлить эти усилия". Таким образом, Байден решил за два месяца до ухода передать противопехотные мины.

"Противопехотные мины, которые мы хотим предоставить им, не устойчивы. Мы можем контролировать, когда они самоактивируются, самовзрываются, и это в конечном итоге делает их гораздо безопаснее, чем вещи, которые они создают сами", — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, Остин добавил, что Украина должна "фиксировать, где она устанавливает эти мины".

Отметим, что международное соглашение о запрещении использования противопехотных мин подписали 160 стран из-за того, что они могут поставить под угрозу гражданское население. Однако американские чиновники утверждают, что этот тип противопехотных мин "недолговечен". Они самоуничтожаются или теряют заряд батареи, из-за чего становятся неактивными в течение нескольких дней или недель, что уменьшает риск для мирного населения.

Кроме того, США уже предоставили Украине другой тип противопехотных мин – "Клеймор". Они детонируют после запуска оператора, поэтому при правильном обращении их позволяет использовать Конвенция о запрете мин.

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