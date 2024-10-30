На запад России отправили около 10 тысяч северокорейских солдат, которые в ближайшие недели могут присоединиться к российской армии недалеко от границы Украины.

Солдаты из КНДР прибыли в Россию. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Министерства обороны США, генерал-майор Пэт Райдер.

Генерал-майор американской армии сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат переместились поближе к границе с Украиной в направлении Курской области. По его словам, небольшая группа военных из Северной Кореи уже находится в Курщине.

"Мы остаемся обеспокоенными тем, что Россия хочет использовать северокорейских солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинской армии. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, консультируясь с нашими украинскими партнерами и другими союзниками", – заявил Пэт Райдер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что небольшая группа северокорейских военнослужащих сейчас уже находится в Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух западных разведчиков. Источники издания среди западных официальных лиц ожидают, что количество северокорейских солдат в Украине будет расти по мере того, как военные КНДР будут завершать подготовку на востоке России и продвигаться к линии фронта.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики оккупировали город Селидово и продолжают продвигаться на Донетчине из-за отсутствия системной работы над ошибками, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, причины отступления украинской армии те же, что и были раньше. "Какой-то работы над ошибками не прослеживается", — отметил он.