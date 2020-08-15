Пентагон создал подразделение для изучения НЛО

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Таисия Ерохина
В Пентагоне организовали рабочую группу по неопознанным летающим объектам (UAPTF). Об этом говорится на сайте Министерства обороны США.
Подразделение будет подчинятся департаменту военно-морского флота, во главе которого стоит заместитель министра обороны по вопросам разведки и безопасности Дэвид Л. Норквист.
Сообщается, что министерство обороны учредило UAPTF, чтобы лучше понять природу и происхождение НЛО. Задача целевой группы – обнаруживать, анализировать и упорядочивать НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США.
В сообщении говорится, что Пентагон и другие военные ведомства очень серьезно относятся к любым вторжениям несанкционированных самолетов на территорию американских полигонов или воздушного пространства, потому изучают каждое сообщение. Сюда входят проверки вторжений неизвестных объектов – их обозначают как НЛО.
Как сообщалось ранее, Пентагон заявил, что обнаружил российские противолодочные самолеты Ил-28 над Аляской. Американские истребители их перехватили.
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