Пентагон стягивает войска к границе с Мексикой: что известно о спецоперации

Пентагон принял решение направить туда бригадную боевую группу Stryker и авиационный батальон всеобщей поддержки. Это соответствует курсу президента Дональда Трампа на усиление военного присутствия для обеспечения безопасности. Развертывание этих подразделений имеет стратегическое значение и станет одним из крупнейших военных развертываний на границе за последние годы.

Фото: defense.gov

Пресссекретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что войска прибудут в ближайшие недели, чтобы поддержать операции на границе. Бригадная боевая группа Stryker – это мобильное механизированное подразделение, насчитывающее около 4 400 военнослужащих. Ее основное преимущество – быстрая передислокация и способность действовать в сложных условиях. Stryker – бронированная платформа на восьми колесах, объединяющая мобильность, защиту и огневую мощь.

Вместе с ней на границу направят авиационный батальон всеобщей поддержки (GSAB), включающий 650 военных. Он оснащен вертолетами UH-60 Black Hawk для командования и медицинской эвакуации, а также тяжелыми транспортными CH-47 Chinook. Авиационная поддержка усилит координацию действий и обеспечит оперативное реагирование на угрозы.

По словам министра обороны Пита Гегсета, эта операция является частью масштабной стратегии борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком. После объявления Трампом о намерении "запечатать границу" в начале года уже было направлено 1600 военных, которые присоединились к 2500 резервистам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать часть США в "Мексиканскую Америку". Соответствующее предложение президент озвучила в ответ на идею новоизбранного президента США Дональда Трампа изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". При этом она подчеркнула, что "Мексиканский залив — это название, признанное ООН".



