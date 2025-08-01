Пентагон заказал крупную партию ракет для Украины: детали

Министерство обороны США заключило с Raytheon Technologies контракт на сумму 3,5 млрд долларов на производства ракет AMRAAM и спутникового оборудования, которое будет передано Украине и странам-союзникам. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Пентагона.

Ракета AMRAAM. Фото: из открытых источников

Согласно официальному сообщению на сайте оборонного ведомства, соглашение включает поставки для Украины, а также 18 стран: Дании, Бельгии, Японии, Нидерландов, Канады, Финляндии, Германии, Венгрии, Испании, Польши, Швеции, Тайваня, Литвы, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Израиля и Кувейта.

Контракт предусматривает выпуск ракет, телеметрических систем, запасных частей и инженерную поддержку. Работы будут вестись в Таксоне, штат Аризона, до третьего квартала 2031 финансового года.

Авиационные ракеты AMRAAM – это основное вооружение истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. Стоимость одной ракеты варьируется от 1,2 млн до 1,97 млн долларов, в зависимости от модификации.

Кроме того, одну из модификаций этих ракет используют системы ПВО NASAMS. В этом случае ракеты AMRAAM способны поражать цели на дистанции до 20-25 км, а в случае ракеты AMRAAM ER (Extended Range) – на дальности до 40 км.

Кроме того, система может атаковать воздушные объекты на расстоянии более 100 км, а вероятность поражения цели достигает 85%.

Читайте также на портале "Комментарии" — поставки военной помощи Украине от США будут продолжаться, для этого происходят переговоры на уровне правительственных делегаций. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "FreeДом" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Надо понимать, что поставки будут, и президент Украины говорит, что консультации на уровне правительственных делегаций продолжатся. Американцы располагают уникальными видами оружия, необходимыми для противодействия баллистике, и США это понимают", — заявил чиновник.