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Пентагон "закручивает гайки" нелояльным к Трампу СМИ: журналисты указали на риск для демократии

Ассоциация прессы Пентагона выразила обеспокоенность по поводу этого беспрецедентного шага администрации Трампа.

сегодня, 18:00
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Клименко Елена

После смены руководства Пентагона ряд медиаорганизаций были выведены из офисных помещений, заменив их на более лояльные Дональду Трампу СМИ. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Пентагон освободил четыре известных медиа — The New York Times, National Public Radio (NPR), NBC News и Politico — от доступа в свои офисы. Вместо них доступ получили СМИ, имеющие репутацию более приверженных республиканцам и Трампу, среди которых New York Post, One America News Network, Breitbart News и HuffPost News.

Пентагон "закручивает гайки" нелояльным к Трампу СМИ: журналисты указали на риск для демократии

Фото: из открытых источников

Пентагон объяснил эти изменения запуском "ежегодной программы ротации медиа", предусматривающей замену одного печатного издания, одного онлайн-ресурса, одного телеканала и одной радиостанции ежегодно для обеспечения равных возможностей другим СМИ получить постоянный доступ к ведомству. В то же время подчеркнуто, что журналисты уволенных изданий остаются частью пресс-корпуса Министерства обороны.

Представители NBC News выразили недовольство изменениями в администрации Трампа, заявив, что они работали в этих офисах многие десятилетия и, несмотря на трудности, продолжат выполнять свою работу честно. Другие медиа, потерявшие доступ в офисы, пока не комментировали ситуацию.

Ассоциация прессы Пентагона выразила обеспокоенность по поводу этого беспрецедентного шага администрации Трампа.

Напомним, что Пентагон возглавил Пит Хегсет, бывший ведущий телеканала Fox News, известный своей лояльностью к Трампу. Его кандидатура подверглась критике еще до назначения, и сообщалось, что Трамп мог предложить должность министра обороны другому лицу. После смены руководства Пентагон лишил бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли доступа к охране и начал расследование против него.

Также стоит отметить, что перед уходом из Белого дома Джо Байден предоставил превентивное помилование генералу в отставке Марку Милли.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о намерении завершить войну в Украине. Для достижения этого он сообщил, что ведет "очень серьезные разговоры" с Россией. Президент США еще раз подчеркнул, что эта война не началась бы, будь он президентом.



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Источник: https://www.reuters.com/world/us/trumps-pentagon-says-it-will-rotate-out-some-media-offices-2025-02-01/
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