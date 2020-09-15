PepsiCo выпустит напиток, который поможет покупателям справиться со стрессом и уснуть

Известная американская компания, которая на протяжении многих лет занималась изготовлением газированных напитков, решила на этом не останавливаться. PepsiCo намерена выпускать напитки, которые помогут людям быстрее уснуть. Об этом пишет издание fraza.

PepsiCo представила напиток Driftwell. Фото: vc

Будущая новинка получила название Driftwell, с ее помощью люди смогут снять стресс после трудового дня и быстрее уснуть. Такие функции напиток сможет выполнять потому, что в его составе будут аминокислоты природного происхождения. Эта аминокислота способна снизить стресс и восстановить десятую часть суточной нормы магния. Предполагается, что вкус этого снотворного продукта будет ежевично-лавандовый.

Создать такой необычный напиток авторы захотели после того, как во всем мире значительно увеличился уровень стресса и тревожности. А также бессонницы среди большого количества людей. Но разработкой продукта компания начала заниматься еще до начала пандемии.

PepsiCo планирует выпустить снотворный напиток в первом квартале 2021 года. Его объем будет около 220 миллилитров. И такая цифра выбрана не просто так: работники компании уверены в том, что именно такой объем жидкости можно выпить перед сном.

"Это новая категория и, думаю, мы сможем стать в ней первыми", — рассказала агентству вице-президент по инновациям и возможностям подразделения напитков Pepsi в Северной Америке Эмили Сильвер.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, шесть фунтов стерлингов за бутылку: в Британии появилось сливочное пиво из Гарри Поттера.



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