Перед разговором с Путиным Трамп призвал к большому расследованию: что известно

За час до разговора с Путиным в сообщении на Truth Social Дональд Трамп обвинил свою соперницу на президентских выборах Камалу Гаррис в том, что она платила миллионы долларов за поддержку таких звезд, как Бейонсе, Брюс Спрингстин, Опра Уинфри, Боно и другие.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп заявил, что это было сделано незаконно:

"Бейонсе заплатили $11 млн за то, чтобы она вышла на сцену, быстро поддержала Камалу и пошла под громкий свист за то, что она никогда не исполняла даже одну песню! Помните, демократы и Камала незаконно заплатили ей миллионы долларов за то, что она ничего не сделала, кроме как оказала Камали полноценную поддержку. Это незаконный вклад в кампанию!"

Несколькими днями ранее Трамп раскритиковал Тейлор Свифт и Брюса Спрингстина за их поддержку Гаррис.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что существует опасение, что во время сегодняшнего разговора Путин сможет повлиять на Трампа, предложив бизнес-предложения или другие стимулы, пишет CNN .

"Пока будет продолжаться понедельник, Путин, отказавшийся принять 30-дневное прекращение огня, которого требует президент Трамп и на которое согласилась Украина, будет иметь это президентское ухо только для себя. Он может вложить туда любые бизнес-побуждения, лесть или яд, которые Путин сочтет лучшими. Трамп и Путин, похоже, уже имеют твердую уверенность в том, что только у них личный авторитет и навыки для урегулирования войны в Украине, тогда как европейцы и сами украинцы в конце концов сделают так, как им скажут", – говорится в публикации издания.