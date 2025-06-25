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Передача США систем Patriot Украине: Трамп дал неоднозначное обещание

Он не дал четкого ответа относительно дальнейшей военной поддержки Украины со стороны США, отметив, что этот вопрос еще нуждается в обсуждении.

25 июня 2025, 18:55
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп не уточнил, будет ли продлена военная помощь Украине, отметив, что этот вопрос еще находится на рассмотрении.

Передача США систем Patriot Украине: Трамп дал неоднозначное обещание

Фото: из открытых источников

"О финансировании — увидим, как сложится ситуация. Путин должен остановить эту войну, потому что гибнут люди", — заявил Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО.

На вопрос корреспондента BBC о возможности поставки Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, Трамп ответил:

"Они действительно стремятся получить эти системы. Мы рассмотрим, сможем ли найти несколько свободных единиц, поскольку Patriot очень сложно достать. Они нужны и нам, мы также поставляем их Израилю. Эти комплексы чрезвычайно эффективны, и Украина хочет их больше всего. Это важный вопрос, и я хочу, чтобы мы смогли их предоставить",

Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, отметили, что тон ответов Трампа не исключает возможность передачи этих систем Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина получила сигнал о потенциальной передаче устаревших систем Patriot от Израиля, но пока ни одна не поступила. По его словам, еще до нападения ХАМАС на Израиль было договорено о передаче этих систем в сотрудничестве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как уже писали "Комментарии", во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с Владимиром Зеленским прекращение огня в Украине. Как сообщает Clash Report, политик пояснил, что преследовал цель только личное общение с украинским лидером. Он отметил, что хотя перемирие во время встречи не обсуждалось, он считает, что настало подходящее время для завершения войны. Трамп также намекнул на возможность диалога с Владимиром Путиным по прекращению боевых действий.



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