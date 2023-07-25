Переговоров Украины и РФ может не быть: администрация Байдена оказалась в тупиковом положении

Медленные темпы контрнаступления украинских войск и крепкая оборона россиян на оккупированных ранее территориях рушат надежды Белого дома о том, что Украина и Россия могут сесть за стол переговоров уже в этом году. Исходя их того, что сейчас происходит на поле боя появляется все больше доводов, что ситуация скатывается к бессрочному конфликту. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что потенциальная тупиковая ситуация может стать проверкой заявленной президентом Байденом стратегии по выделению Украине миллиардов долларов на военную помощь, чтобы Киев мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может бросить вызов сохраняющейся способности Запада поставлять оружие, которого уже не хватает, и обеспечить политическую поддержку тех, кто выступает против поддержки США войны.

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"Очевидно, что легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо", — сказал бывший посол США в Украине Джон Хербст, который является сторонником расширения военной помощи Киеву.

Но у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие, сказал он.

"Отказ от Украины и допущение хотя бы частичной победы России "было бы характерным провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана", — добавил Хербст.

Однако стратегия США "держать курс" сопряжена с некоторыми рисками. Байден поставил свои внешнеполитические полномочия на конфликт, который он описывает как битву между демократией и авторитаризмом.

По мере того, как Байден приближается к президентским выборам в следующем году, у российского президента Владимира Путина появляется больше стимулов попытаться пережить Запад.

Россия также не проявила особой склонности к переговорам. Поскольку вторжение на Украину зашло в тупик, Путин сталкивается с критиками внутри своей страны, которые говорят, что он недостаточно агрессивно вел войну.

"Русские более чем рады говорить о капитуляции Украины. Я не думаю, что они серьезно заинтересованы в каких-либо переговорах об урегулировании украинского кризиса, за исключением этого на данный момент", — сказал сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм.

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