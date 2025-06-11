Представитель российского диктатора Владимира Путина, имеющий украинское происхождение Кирилл Дмитриев, высказал обвинения в адрес президентки Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, обвинив ее в ошибках во время подсчетов по бюджету Российской Федерации. Об этом стало известно по его сообщению в социальной сети Х.

Кирилл Дмитриев (фото из открытых источников)

Дмитриев заявил, что фон дер Ляен якобы "плохо информирован и слабо ориентируется в математике".

"Она утверждает, что российская нефть и газ составляют 1/3 бюджета России. Неверно. Это 1/5 – 8,3 трлн. с 38,5 трлн. рублей за 2025 год. Это 21,6%, а не 33%. Если вы собираетесь вести экономическую войну, то хотя бы правильно подсчитайте", – написал он.

Такое заявление Дмитриев сделал в ответ на слова главы Европейской комиссии о введении 18-го пакета санкций против Российской Федерации. Тогда она отметила, что Европейский Союз планирует снизить предельную цену на нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Еврокомиссия действительно представила 18-й санкционный пакет, предусматривающий ограничения, касающиеся энергетической и финансовой сферы РФ.

Ведомство предложило снизить ценовой предел на нефть, поскольку экспорт энергоресурсов, по словам фон дер Ляен, обеспечивает треть доходов государственного бюджета России.

"Предлагаем ввести запрет на транзакции для "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в каких-либо транзакциях по трубопроводам "Северный поток". Возвращения в прошлое нет", – заявила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Лаврова отметились циничным ультиматумом странам Балтии . Военный конфликт в Украине будет продолжаться до тех пор, пока НАТО не прекратит свою военную деятельность в странах Балтийского региона. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью пропагандистскому агентству ТАСС.