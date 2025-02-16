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Переговоры без Украины и ЕС: Рубио сделал важное уточнение

Переговоры между США и Россией не начались

16 февраля 2025, 20:01
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Марьян Ощановский

Переговоры между США и Россией по завершению войны пока не начались, а Украина и Европа смогут присоединиться к ним на более позднем этапе, рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

Переговоры без Украины и ЕС: Рубио сделал важное уточнение

Рубио прокомментировал переговоры с РФ. Фото из открытых источников

Во-первых, я думаю, что нужно понимать, что сейчас нет никакого процесса. Что у нас есть на данный момент, так это разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта", — сказал Марко Рубио.

По его словам, после старта переговоров между США и Россией к ним на каком-либо этапе будут подключены представители Украины и Европы. Он отметил, что США и Россия должны обеспечить нормальное функционирование посольств в Москве и Вашингтоне для переговоров.

"На самом элементарном уровне, если у нас действительно есть возможность добиваться мира посредством взаимодействия с россиянами, нам необходимо иметь функционирующие посольства в Москве и Вашингтоне. И это, безусловно, то, о чем министры иностранных дел будут говорить в обычном порядке", – добавил госсекретарь США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики возобновили наступательные действия в районе города Покровска Донецкой области, заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне продолжают вводить в бой дефицитную бронетехнику на Покровском направлении", — сообщил военный. По словам офицера ВСУ, в районе населенного пункта Новоелизаветовка россияне пытались штурмовать украинские позиции с помощью бронированной техники. В частности, враг атаковал с помощью танков, БТРов, легковых автомобилей и мотоциклов.



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Источник: https://www.cbsnews.com/
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