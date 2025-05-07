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Переговоры между Украиной и РФ: в Госдепе выступили с уточняющим заявлением

Все дальнейшие решения по мирному процессу будет принимать Дональд Трамп

сегодня, 07:30
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Клименко Елена

Соединенные Штаты и дальше выполняют ведущую роль в посредничестве между Украиной и Россией. Об этом 6 мая заявила представитель Государственного департамента Темми Брюс во время брифинга.

Переговоры между Украиной и РФ: в Госдепе выступили с уточняющим заявлением

Фото: из открытых источников

По ее словам, поддержка Украины со стороны Вашингтона остается жесткой, однако ожидается, что обе стороны конфликта представят четкие предложения для достижения стабильного мира.

"Мы и дальше выступаем как посредники в этом процессе. Но, как я уже отмечала ранее, необходимо, чтобы и Киев, и Москва выдвинули конкретные инициативы по установлению длительного мира. Мы считаем, что процесс не может продолжаться бесконечно — и президент, и госсекретарь уже указывали на это. Если не будет существенного продвижения, мы можем пересмотреть свою роль".

Она подчеркнула, что даже при смене администрации или ее подходов, позиция США в вопросе поддержки Украины остается устойчивой.

"Наша преданность этому вопросу не временная и не исчезает со временем. Хотя методы или стратегии могут меняться, фундаментальная поддержка сохраняется. Но мы также ждем конкретных действий от участников конфликта — признака того, что они готовы двигаться вперед", — сказала она.

Брюс также сообщила, что окончательные решения по дальнейшим шагам в мирном процессе будет принимать президент Трамп в тесном диалоге со всеми сторонами.

Как уже писали "Комментарии", спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов поддержать установление перемирия, однако подчеркнул, что для этого нужно решить ряд важных вопросов. Как передают российские СМИ, Песков подчеркнул, что украинский кризис чрезвычайно сложен для мгновенного урегулирования.



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