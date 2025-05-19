Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и прекращению войны заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным. Так он заявил, что разговор прошел очень хорошо. Соответствующий пост он изложил в своей соцсети.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)



"Только что завершил двухчасовой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и, что еще важнее, ПРЕКРАЩЕНИЕ войны. Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами, как только это будет возможно, потому что они знают детали переговоров. это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже Россия хочет вести масштабную торговлю с Соединенными Штатами, когда эта катастрофическая "кровавая баня" закончится, и для России существует огромная возможность создать огромное количество рабочих мест. Россией и Украиной начнутся немедленно. Я сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джорджию Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и разговору с телефоном. президентом Путиным. Ватикан, представленный Папой Римским, заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после переговоров с Трампом Путин сказал, что "главное для РФ". После разговора с президентом США Дональдом Трампом глава Кремля перед пропагандистскими СМИ назвал главное требование РФ. Уже традиционно Путин требует устранить "первопричины этого кризиса".

"Беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру, чтобы мы нашли бы те компромиссы, которые устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России понятна. Главное для нас устранить первопричины, главное для нас устранить первопричины. помощник господин Ушаков разъяснят чуть позже, какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом", — сказал он.

