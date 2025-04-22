Переговоры под угрозой: Рубио и Виткофф не поедут в Лондон

Государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США Стивен Виткофф не будут присутствовать на встрече с Украиной и европейскими государствами в Лондоне 23 апреля, пишет газета Financial Times.

Рубио и Уиткофф не будут в Лондоне. Фото из открытых источников

По словам американских и европейских источников, Виткофф и Рубио отказались от участия во встрече в Лондоне.

По данным FT, спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог будет присутствовать в Лондоне.

Издание не называет причины решения двух должностных лиц.

Ранее отсутствие государственного секретаря на встрече в Лондоне подтвердило представитель внешнеполитического ведомства США Темми Брюс. Также известно, что Стив Уиткоффа на этой неделе посетит Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сохраняет адресованное РФ предложение прекратить удары по гражданской инфраструктуре. "Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить. Есть очевидный, самый простой и наиболее надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это автоматически будет гарантировать сохранение всей. – должно стать первым шагом к надежному и продолжительному миру", — заявил президент.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине пропавшими без вести числятся около 63 тысяч человек. "В розыске находятся более 60 тысяч человек. Относительно около 10 тысяч есть подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях — от страны-агрессорки через Международный комитет Красного Креста (МККК) — так и о неофициальных", — сообщил Артур Добросердов.