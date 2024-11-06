Переговоры с РФ и "автономные зоны" в Украине: радикальная позиция кандидата в кабинет Трампа

Ситуация для Украины может быть непростой – народный депутат Украины Ярослав Железняк поделился информацией о предполагаемом составе кабинета нового президента США, сообщает портал “Комментарии”. Напомним, что со значительным преимуществом победу одерживает Дональд Трамп. И хотя официальные подсчеты голосов еще не закончились. Трамп уже объявил себя победителем.

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Ярослав Железняк спрогнозировал, кто может получить должности в администрации Трампа.

“Однажды меньше говорят об еще одной должности, которая тоже будет играть значительную роль и для вопросов Украины – советник по вопросам Нацбезопасности. В нескольких американских источниках потенциальным кандидатом на этот пост называют Рика Гренелла. Писал о нем уже, потому что он входит и в список на должность госсекретаря”, — сообщил он.

Также нардеп напомнил, что его позиция по Украине радикальна: переговоры с Россией, "автономные зоны" на временно оккупированных территориях и отсрочка вступления в НАТО.

"Да и в целом его риторика по НАТО совпадает с риторикой Трампа, что Европа должна больше вкладываться в работу Альянса. Также должности, связанные с нацбезопасностью, предсказывают Киту Келлогу — экс-руководителю Совета нацбезопасности при Трампе и союзнику Трампа Кашу Пателу. Но не факт, что это могут быть именно советники по вопросам безопасности", — отметил он.

Напомним, что других вероятных кандидатов на должности в администрации Трампа можно узнать по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в день голосования лидер республиканцев обратился к избирателям. Что сказал Дональд Трамп, читайте подробнее здесь.



