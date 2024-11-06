logo

BTC/USD

74458.69

ETH/USD

2647.46

LTC/USD

69.77

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Переговоры с РФ и "автономные зоны" в Украине: радикальная позиция кандидата в кабинет Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры с РФ и "автономные зоны" в Украине: радикальная позиция кандидата в кабинет Трампа

Позиция по Украине радикальная: переговоры с РФ и "автономные зоны" в Украине в кабинете Трампа

сегодня, 17:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуация для Украины может быть непростой – народный депутат Украины Ярослав Железняк поделился информацией о предполагаемом составе кабинета нового президента США, сообщает портал “Комментарии”. Напомним, что со значительным преимуществом победу одерживает Дональд Трамп. И хотя официальные подсчеты голосов еще не закончились. Трамп уже объявил себя победителем.

Переговоры с РФ и "автономные зоны" в Украине: радикальная позиция кандидата в кабинет Трампа

Фото портал "Комментарии"

Ярослав Железняк спрогнозировал, кто может получить должности в администрации Трампа.

“Однажды меньше говорят об еще одной должности, которая тоже будет играть значительную роль и для вопросов Украины – советник по вопросам Нацбезопасности. В нескольких американских источниках потенциальным кандидатом на этот пост называют Рика Гренелла. Писал о нем уже, потому что он входит и в список на должность госсекретаря”, — сообщил он.

Также нардеп напомнил, что его позиция по Украине радикальна: переговоры с Россией, "автономные зоны" на временно оккупированных территориях и отсрочка вступления в НАТО.

"Да и в целом его риторика по НАТО совпадает с риторикой Трампа, что Европа должна больше вкладываться в работу Альянса. Также должности, связанные с нацбезопасностью, предсказывают Киту Келлогу — экс-руководителю Совета нацбезопасности при Трампе и союзнику Трампа Кашу Пателу. Но не факт, что это могут быть именно советники по вопросам безопасности", — отметил он.

Напомним, что других вероятных кандидатов на должности в администрации Трампа можно узнать по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в день голосования лидер республиканцев обратился к избирателям. Что сказал Дональд Трамп, читайте подробнее здесь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/yzheleznyak/10517
Теги:

Новости

Все новости