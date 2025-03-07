Мирные переговоры между Украиной и Америкой состоятся в следующий вторник в Саудовской Аравии. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

Переговоры о мире

Как отметил политолог, военный Виктор Таран, если говорить о переговорах, то несомненно, положительной новостью является заявление спецпредставителя Трампа Кита Келлога, что так называемые стамбульские соглашения не могут служить основой для мирного соглашения между Украиной и РФ. Как сказал Келлог, для разрешения войны нужно что-то новое.

"Ну что ж, как минимум США не готовы к настоящему моменту "сливать" нас полностью", — отметил Таран.

Впрочем, он обратил внимание, что Кремль тоже сделал заявление по переговорам. В частности, диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не будет никому уступать в войне против Украины.

"Интересно, что задействует Америка против России, если последняя не захочет пойти на переговоры? И уже сразу мы видим заявление министра финансов Скотт Бессент. США без колебаний пойдут ва-банк в вопросе санкций против российской энергетики, если это поможет привести к прекращению огня в Украине. Это хорошая новость", – отметил Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал США и Украина действительно договариваются о встрече на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы обсудить детали мирного соглашения с РФ о прекращении войны. Об этом заявил спецпредставитель президента США с Ближнего Востока, также вовлеченный в переговоры с Россией, Стив Виткофф.

Также "Комментарии" рассказывали , что Кремлевский диктатор Владимир Путин объяснил, какой мир нужен России. По его словам, Кремль устроит вариант мира, который обеспечил бы РФ стабильное развитие и спокойствие. При этом он добавил, что РФ "своего не отдаст".





