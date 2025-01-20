Переговоры Трампа и Путина могут состояться до 1 февраля

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что после инаугурации планирует провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу возможности окончания войны в Украине. Согласно статистике, разговор с Путиным обычно проходил в течение двух недель после инаугурации президента США.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

20 января состоится инаугурация Дональда Трампа, официально утвердившая его, как 47-го президента США. За день до инаугурации Трамп снова пообещал закончить войну в Украине, а ранее утверждал, что Путин пожелал с ним поговорить. Путин общался с вновь избранными президентами США в течение двух недель после инаугурации.

Сколько времени прошло после инаугурации президента США и его разговора с Владимиром Путиным:

— 11 дней от инаугурации – разговор Путина и Джорджа Буша в 2001 году;

— 12 дней – разговор Путина и Джорджа Буша в 2005.

— 8 дней – разговор Путина и Дональда Трампа в 2017;

— 6 дней – разговор Путина и Джо Байдена в 2021.

В 2009 году разговор с Бараком Обамой состоялся 6 дней спустя после инаугурации президента США, однако президентом России был Дмитрий Медведев. Еще одним исключением стала вторая инаугурация Обамы в 2013 году, когда разговор уже с Путиным произошел через 40 дней, однако оба лидера общались между собой раньше.

Таким образом можно предположить, что разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоится в течение двух недель после инаугурации президента США, то есть до 1 февраля 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Трамп готовит болезненные санкции против России, чтобы вынудить Путина к миру.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле озвучили позицию Путина по поводу уступок для окончания войны в Украине.