logo

BTC/USD

104244.98

ETH/USD

2488.51

LTC/USD

100.21

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Переговоры в Стамбуле: у Трампа жестко ответили на хотелки Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры в Стамбуле: у Трампа жестко ответили на хотелки Путина

В США подчеркнули, что мирные переговоры между Украиной и Россией должны проходить только после начала безусловного 30-дневного перемирия

сегодня, 16:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Спецпредставитель Трампа Келлог ответил на заявление Путина о переговорах: "Сначала безусловное прекращение огня"

Переговоры в Стамбуле: у Трампа жестко ответили на хотелки Путина

Кит Келлог (фото из открытых источников)

Кит Келлог, специальный представитель Дональда Трампа по урегулированию войны России против Украины, прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возможности начала мирных переговоров без прекращения боевых действий.

В своем ответе, обнародованном в соцсети X под сообщением премьер-министра Новой Зеландии, Келлог подчеркнул, что подход Москвы неприемлем.

"Даже премьер-министр Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно заявлял президент Трамп, прекратите убийства! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", – написал Келлог.

Ранее Келлог также поделился в своем аккаунте сообщением президента Франции Эммануэля Макрона, раскритиковавшего так называемую инициативу Кремля по началу переговорного процесса без соблюдения режима тишины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон разгадал замысел Путина по поводу прямых переговоров . Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о готовности к прямым переговорам с Украиной. В частности, он отметил, что это можно считать началом, однако этот шаг требует дальнейших действий со стороны российского руководства.

Как сообщает AFP, во время общения с прессой в Перемышле, куда он прибыл после визита в Киев, Макрон назвал предложение Путина "первым шагом, но недостаточным". По его мнению, безусловное прекращение огня должно предшествовать переговорам, ведь Путин пытается выиграть время.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/generalkellogg/status/1921527812852167159
Теги:

Новости

Все новости