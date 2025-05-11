Переговоры в Стамбуле: у Трампа жестко ответили на хотелки Путина

Спецпредставитель Трампа Келлог ответил на заявление Путина о переговорах: "Сначала безусловное прекращение огня"

Кит Келлог (фото из открытых источников)

Кит Келлог, специальный представитель Дональда Трампа по урегулированию войны России против Украины, прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возможности начала мирных переговоров без прекращения боевых действий.

В своем ответе, обнародованном в соцсети X под сообщением премьер-министра Новой Зеландии, Келлог подчеркнул, что подход Москвы неприемлем.

"Даже премьер-министр Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно заявлял президент Трамп, прекратите убийства! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", – написал Келлог.

Ранее Келлог также поделился в своем аккаунте сообщением президента Франции Эммануэля Макрона, раскритиковавшего так называемую инициативу Кремля по началу переговорного процесса без соблюдения режима тишины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон разгадал замысел Путина по поводу прямых переговоров . Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о готовности к прямым переговорам с Украиной. В частности, он отметил, что это можно считать началом, однако этот шаг требует дальнейших действий со стороны российского руководства.

Как сообщает AFP, во время общения с прессой в Перемышле, куда он прибыл после визита в Киев, Макрон назвал предложение Путина "первым шагом, но недостаточным". По его мнению, безусловное прекращение огня должно предшествовать переговорам, ведь Путин пытается выиграть время.

