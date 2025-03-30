Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между РФ и Украиной начало действовать энергетическое перемирие.

США заявили об энергетическом перемирии. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление Джей Ди Вэнс сделал на фоне того, что в последние несколько дней РФ совершила атаки на украинские объекты энергетики.

На слова американского чиновника отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин.

"В заявлениях американской стороны о том, что "перемирие действует" для нас в принципе ничего нового. В ходе так называемых АТО/ООС доблестная мониторинговая миссия ООН стабильно не видела нарушений со стороны РФ, когда даже обстреливали их самих", — подчеркнул Максим Жорин.

По его словам, перемирие должно работать в реальном мире, а не в сюжетах медиа и формальных отчетах.

"Но со слепыми партнерами это сложно обеспечить. Поэтому не надеюсь ни на одну миротворческую, мониторинговую или еще какую-то миссию", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз. Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых в варианте, предложенном США, сообщил изданию The Washington Post украинский чиновник на условиях анонимности. Другой украинский высокопоставленный чиновник рассказал, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".