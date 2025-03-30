Перемирие не действует: почему не стоит удивляться лживым заявлениям США

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Марьян Ощановский
Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между РФ и Украиной начало действовать энергетическое перемирие.
США заявили об энергетическом перемирии. Фото из открытых источников
Соответствующее заявление Джей Ди Вэнс сделал на фоне того, что в последние несколько дней РФ совершила атаки на украинские объекты энергетики.
На слова американского чиновника отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин.
По его словам, перемирие должно работать в реальном мире, а не в сюжетах медиа и формальных отчетах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз. Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых в варианте, предложенном США, сообщил изданию The Washington Post украинский чиновник на условиях анонимности. Другой украинский высокопоставленный чиновник рассказал, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".
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